Эксперт: медведи на Курилах проснулись рано из-за теплой погоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Ранняя весна стала причиной преждевременного выхода из зимней спячки медведей на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Таким мнением поделился с ТАСС инспектор Курильского лесничества Николай Колотилин.

"Медведи выходят из спячки раньше из-за теплой малоснежной зимы. К тому же весна, видимо, будет ранней", - сообщил собеседник агентства.

Хищники на Парамушире вышли из спячки как минимум на полмесяца раньше срока, обычно это происходит только в начале апреля. Жители расположенного на острове города Северо-Курильска начали замечать медведей в окрестностях населенного пункта, рассказал он.