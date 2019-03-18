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Эксперт: медведи на Курилах проснулись рано из-за теплой погоды

Инспектор Курильского лесничества Николай Колотилин отметил, что обычно хищники выходят из спячки в начале апреля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Ранняя весна стала причиной преждевременного выхода из зимней спячки медведей на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Таким мнением поделился с ТАСС инспектор Курильского лесничества Николай Колотилин.

"Медведи выходят из спячки раньше из-за теплой малоснежной зимы. К тому же весна, видимо, будет ранней", - сообщил собеседник агентства.

Хищники на Парамушире вышли из спячки как минимум на полмесяца раньше срока, обычно это происходит только в начале апреля. Жители расположенного на острове города Северо-Курильска начали замечать медведей в окрестностях населенного пункта, рассказал он.

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