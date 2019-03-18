Глава Удмуртии назвал провальной работу по уборке снега в регионе

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал качество уборки снега в республике, выступая на расширенном аппаратном совещании с участием членов правительства и глав муниципалитетов региона. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Можно констатировать факт, что в части уборки снега мы [эту работу] провалили", - сказал он.

Губернатор отметил, что "недопустимо просто почистить улицы и тротуары, а дворы оставить заваленными снегом" и обвинить во всем управляющие компании. При этом, по его мнению, власти города и республики должны жестче контролировать работу последних.

Бречалов напомнил, что в этом году в регионе побит рекорд 1992 года по количеству выпавших осадков, был объявлен режим повышенной готовности. При этом, по его словам, в некоторых районах претензий от жителей по уборке территорий почти не было, а в других из-за отсутствия отлаженной системы - очень много.

Глава региона обещал, что перед подготовкой к следующему зимнему сезону в республике подведут итоги нынешнего с участием представителей регионального управления МЧС, членов правительства, прокуратуры и руководителями городов. " Четкий должен быть расчет и по технике, и по ресурсам, надо выстроить систему", - сказал Бречалов.