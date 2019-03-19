Минобороны РФ передаст Сахалину вторую часть земель осенью

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Вторая часть земельных участков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны РФ, перейдет в собственность Сахалинской области осенью 2019 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе островного правительства.

В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписали соглашение о безвозмездной передаче ряда земельных участков в областную и муниципальную собственность. По информации министерства, переданные участки, расположенные на Сахалине и островах Курильской гряды, не планируются к дальнейшему использованию в интересах военного ведомства. Лимаренко подчеркнул, что переданные земли помогут региону выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве социальной инфраструктуры.

"Некоторые другие участки, которые запланированы к передаче, требуют восстановления первичных правоустанавливающих документов. Такие земли, в частности, перейдут Макаровскому, Томаринскому и Смирныховскому районам Сахалинской области. Восстановление документации должно завершиться к июлю. Еще около двух месяцев понадобится на процедуры, связанные со сменой владельца", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ближайшее время значительную часть земель, вошедших в дорожную карту к соглашению, получат Южно-Сахалинск, Корсаковский, Южно-Курильский, Холмский и Смирныховский районы области. После завершения всех юридических процедур на этих территориях можно будет начать строительство жилья (включая арендное), школ, детских садов, домов культуры и необходимой инфраструктуры.

Отмечается, что на части земель Минобороны, расположенных на территории Южно-Сахалинска, в настоящий момент находятся объекты военной инфраструктуры. Предполагается, что они будут перенесены. После этого ведомство подготовит земли к передаче в муниципальную собственность.