Штормовое предупреждение объявлено на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Сахалинские спасатели объявили на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) штормовое предупреждение на 20 марта в связи с прогнозируемой сильной метелью. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"В администрацию Северо-Курильского района [Парамушир] и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в ночь на среду на Парамушире ожидается очень сильный снег, днем - метель со штормовым ветром скоростью до 28 м/с.

Сейчас на Сахалине и Курилах спокойная безветренная солнечная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в регионе около плюс двух градусов.