Участники экспедиции "Север рядом" преодолели треть запланированного пути

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Участники экспедиции "Север рядом" преодолели треть запланированного маршрута на уральских вездеходах "Бурлак" по Арктике. Они прошли порядка 2 тыс. км из 6, сообщается во вторник на сайте экспедиции.

Экспедиция стартовала 5 марта в Новом Уренгое, а завершится ориентировочно 10 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). Значительная часть пути пройдет по территориям, расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями.

"Наша команда проехала очередную контрольную точку своего маршрута - поселок Усть-Оленек. Сейчас она приближается к поселку Тикси (Якутия), до которого осталось менее 100 км пути. Тикси станет одним из трех населенных пунктов Республики Саха (Якутия), которые запланировали посетить путешественники. Именно здесь состоится первая дозаправка трех вездеходов "Бурлак", на которых экспедиция двигалась автономно с самого старта и уже преодолела около 2 тыс. км", - говорится в сообщении.

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.