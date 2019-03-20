Строительство комплекса зданий для технопарка "Русский" планируется начать в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Приступить к строительству отдельного комплекса зданий для технопарка "Русский", планируется в 2020 году, сообщил ТАСС директор технопарка Дмитрий Боровиков.

Сейчас технопарк работает на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Концепция отдельного комплекса зданий разрабатывается в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума.

"Прогноз сейчас следующий: летом должно начаться проектирование, как правило, это длится порядка 6 месяцев - это достаточно сложный объект. В следующем году должно начаться строительство. Университет подготовил базовую концепцию технопарка, предложил первичные характеристики. Я думаю, к 2022 году можно ожидать появления первых зданий, если все пойдет в хорошем темпе", - сказал Боровиков.

Он уточнил, что технопарк - это, прежде всего, площадка для коммуникаций всех заинтересованных сторон. Здания, о строительстве которых идет речь, планируются как комплексный проект, где кроме офисных помещений и производственных площадок требуется создать социальную инфраструктуру.

"Сейчас мы делаем все, чтобы в ближайшие два года здесь появилась "кипящая жизнь", потом мы "упремся" в нехватку пространства, потому как инфраструктуре развиваться негде. Именно поэтому сейчас мы занимаемся проектированием "большого" технопарка на острове Русский рядом с университетом, чтобы обеспечить инфраструктурой и внешние компании, у которых уже сформированы запросы", - отметил директор технопарка.

Технопарк создан в 2017 году, на данный момент насчитывает 65 резидентов. Ими, как правило, становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. При технопарке работает несколько офисов крупных технологических партнеров. Среди них - один из лидеров российского рынка цифровой техники компания DNS, компания "Инсистемс", Сбербанк.