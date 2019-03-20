Специалисты предупредили о высокой вероятности лесных пожаров на Дальнем Востоке и Алтае

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Самыми пожароопасными с марта по май, как ожидается, станут регионы ДФО и Алтайский край. Об этом во вторник на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.

"В марте повышенная пожарная опасность будет на Дальнем Востоке, юге Сибири, Туве и Алтайском крае, в апреле неблагоприятная ситуация будет в Приморье. В мае это Хабаровский край и север Приморья, в дальнейшем риск будет распространяться и на северные регионы", - сказал он.

Руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин рассказал, что почти всегда лесные пожары возникают не из-за погодных факторов, а по вине людей.

"Горит почти всегда только там, где люди устраивают пожары. И если дома мы привыкли вести себя так, чтобы не устраивать пожары, то почему-то в лесу или на природной территории мы пока не привыкли вести себя как дома", - сказал он.

Куксин отметил, что по данным на декабрь 2018 года почти 29 млн человек знакомы с программой "Гринписа России" "Останови огонь!", в рамках которой все желающие могут получить инструкции, как помочь остановить огонь, и вместе с ними набор материалов для распространения. У организации также действует лесная программа борьбы с природными пожарами. В ее рамках проходят обучение пожарные-добровольцы, организовываются экспедиции в регионы, в которых действуют природные пожары, и ведется работа по изменению законодательства.