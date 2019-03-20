Волонтеры оценят степень загрязненности берегов рек в горной Адыгее

МАЙКОП, 20 марта. /ТАСС/. Рафтинг волонтеров по горным рекам Адыгеи, который начнется в предстоящие выходные, позволит оценить степень загрязненности берегов для их дальнейшей расчистки, сообщила в среду ТАСС менеджер по развитию негосударственного природоохранного центра (НПЦ) "НАБУ-Кавказ" Марина Авдиенко.

"Мы впервые совместно с Федерацией рафтинга Адыгеи организуем на предстоящих выходных сплав волонтеров по рекам Майкопского района. Это позволит провести мониторинг ситуации по загрязненности берегов рек, чтобы в дальнейшем направить на выявленные проблемные участки волонтерские группы для их расчистки от техногенного мусора", - сказала она.

Волонтерская кампания "Горная река - чистые берега" с расчисткой берегов от мусора приобрела особую актуальность в связи с предстоящими майскими каникулами, на которых традиционно регион посещает множество туристов со всех регионов страны. Волонтерские уборки планируется завершить в конце мая. Природоохранный центр занимается решением организационных вопросов - обеспечением волонтеров всем необходимым инвентарем, транспортировкой собранного мусора, уточнила Авдиенко.

Начало кампании "Горная река - чистые берега" приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта, итоги проделанной работы подведут во Всемирный день окружающей среды - 5 июня, добавила собеседница агентства.

НПЦ "НАБУ-Кавказ" с 2007 года реализует проекты по изучению и сохранению биоразнообразия Юга России и Поволжья, работая совместно с Союзом охраны природы Германии (NABU), российскими научно-исследовательскими, природоохранными учреждениями и организациями, правительственными структурами. Помимо научно- исследовательской деятельности, занимается поддержкой особо охраняемых природных территорий, охраной редких и исчезающих видов, их мест обитания, мониторингом состояния важнейших экосистем. В работу центра вовлечено несколько тысяч активистов и волонтеров из разных регионов Российской Федерации.