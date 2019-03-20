Фестиваль арктических профессий на Ямале собрал около 1,5 тыс. школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. ямальских школьников посетили фестиваль арктических профессий, который прошел 19 и 20 марта в Салехарде. Целью мероприятия было показать спектр профессий и специальностей, которые востребованы в арктическом регионе, сообщила в среду ТАСС заместитель директора по учебно-производственной работе Ямальского многопрофильного колледжа Тамара Токманцева.

"На фестивале были выдержаны две генеральные линии. Первая - профессиональные пробы в соответствии с требованиями Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Вторая - мастер-классы в двух стратегических для нас областях профессионального образования: социальная сфера с арктическим уклоном и подготовка по профессиям и специальностям для экономики региона. В результате нас посетили около 1,5 тыс. школьников трех населенных пунктов Приуральского района, Лабытнанги и Салехарда", - сказала Токманцева.

По ее словам, школьники знакомились со спецификой работы кочевого учителя и кочевого воспитателя, технологией приготовления местной рыбы, ямальским судоходством, погружались в культурную сферу региона. "Например, учились создавать иллюстрации к произведениям ямальских писателей и поэтов, выполняли резьбу по дереву, участвовали в театрализованном представлении коренных народов Севера", - уточнила собеседница агентства.

Что касается профессиональных проб, то каждая из них завершалась созданием конкретного продукта, добавила Токманцева. "Например, если говорить про компетенцию "Предпринимательство", то там было задание разработать бизнес-идею, назвать свою фирму, презентовать ее и разработать рекламный продукт. По компетенции "Кондитерское дело" результатом работы было изготовление арабских блинчиков под брусничным соусом", - пояснила она.