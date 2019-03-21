СевГУ в 1,5 раза увеличит число мест в общежитиях благодаря новым корпусам

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Два новых общежития позволят Севастопольскому госуниверситету расширить жилой фонд до 4,5 тыс. мест, строительство корпусов планируется начать в 2019 году, сообщил ТАСС в четверг ректор вуза Владимир Нечаев.

"Проектно-сметная документация и все разрешения на строительство двух корпусов общежитий и библиотеки были готовы в 2018 году. Надеемся, что в начале 2019 года стартуем. Это будет радикальный шаг по обновлению базы университета, и кампус станет одним из лучших в РФ. Сейчас у нас в существующих общежитиях при полной загрузке свыше 3 тыс. мест, после строительства новых корпусов на около 1,5 тыс. мест - в сумме увеличится до примерно 4,5 тыс.", - сказал ректор.

Нечаев отметил, что новое общежитие позволит принимать больше иногородних студентов - планируется, что к 2030 году три четверти обучающихся в СевГУ будут приезжими.

Он добавил, что запустить строительство планировалось еще в прошлом году, однако по ряду причин сделать этого не удалось. "Планируется федеральное финансирование, и этот процесс не стартовал, прежде всего, в силу реорганизации Минобрнауки и передачи полномочий и ресурсов новым министерствам", - пояснил собеседник агентства.

Севастопольский госуниверситет был образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Сейчас в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.