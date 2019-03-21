Посвященная полярникам Росгидромета выставка открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Выставка "Полярники Росгидромета", посвященная сотрудникам арктических метеостанций, открылась в четверг в архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова. Как рассказал ТАСС автор выставки, фотограф Андрей Паршин, снимки сделаны во время экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" с июня по август 2018 года.

"На выставке представлено 40 работ - это полярники, сами станции и природа, которая их окружает. Наша экспедиция началась в конце июня 2018 года и завершилась в конце августа. Мы посетили 40 метеостанций Белого, Баренцева и Карского морей, на выставке представлено 20 - отбор был очень сложным", - рассказал Паршин. Как говорит автор, ему было важно показать лица тех, кто работает в Арктике.

"Сами лица полярников - они удивительные. Есть молодежь, которая только приехала в Арктику, хочет ее осваивать и осваивать профессию. Есть уже старожилы - например, Ярослав Омельчук, у него стаж более 20 лет, сейчас он работает на геофизической станции Колба, но очень долгое время работал на станции острова Хейса [архипелаг Земля Франца-Иосифа]. У него есть история, как на него на острове напал медведь, буквально только они высадились на станцию, когда ее открыли после перерыва", - рассказал собеседник агентства.

По словам Паршина, он постарался показать условия, в которых живут полярники, например, как выглядят станции в разных точках Арктики, какие животные и птицы обитают рядом. "Где-то белые медведи, где-то зайцы, самые разные птицы, на некоторых станциях живут собаки - они тоже есть на снимках", - добавил он. Выставка продлится до 15 мая.