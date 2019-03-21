Почти 3 тыс. жителей Архангельской области находятся в зоне риска подтопления при паводке

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек находятся в зоне риска подтопления в период паводка 2019 года в Архангельской области, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В зоне риска подтопления находятся 12 населенных пунктов региона, в которых проживают около 2,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Сейчас создаются запасы продовольствия, медикаментов, товаров первой необходимости, топлива, решается вопрос о досрочной выплате пенсий и пособий для закупки населением необходимых товаров и продовольствия. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, подтопления возможны на Малой Северной Двине выше поселка Приводино в Котласском районе, в устье Вычегды, на реке Пинега на участке Нижняя Паленьга - Кузомень, а также ряда населенных пунктов Верхнетоемского и Плесецкого районов.

Ожидается, что лед на реках вскроется в третьей декаде апреля - первой половине мая. "Это соответствует средним многолетним значениям, в ближайшее время мы ожидаем похолодание, после него будет корректировка прогноза", - пояснил ТАСС начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

Есть вероятность возникновения заторов на Сухоне и Северной Двине. Ледорезные работы будут проведены на участке Северной Двины между Великим Устюгом и Котласом, ледокольные - в устье Северной Двины и на участке Холмогоры - Архангельск.