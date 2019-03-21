Экспедиция "Север рядом" продолжит свой путь по замерзшему морю Лаптевых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Участники экспедиции "Север рядом" на уральских вездеходах "Бурлак" приняли решение о продолжении пути по замерзшему морю Лаптевых, сообщается в четверг на сайте экспедиции.

Поход начался 6 марта в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), а завершится ориентировочно 10 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). Значительная часть пути пройдет по территориям, расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Экспедиция должна доказать, что многие населенные пункты российского Севера при наличии новейших вездеходов не так далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется.

"На пути в Тикси (Якутия) мы ехали по морю Лаптевых и за сутки преодолели 350 км. Поэтому решили и дальше двигаться по льду, чтобы сократить расход топлива и сэкономить время", - приводятся в сообщении слова участников экспедиции.

В Тикси команда провела осмотр техники и первую дозаправку топлива, чистку машин и утром 21 марта вновь стартовала в путь.

"Температура в пути опускалась до минус 38 градусов. Это непростое испытание для любой машины, но "Бурлаки" справляются и нам замерзнуть не дают", - говорится в сообщении.

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.