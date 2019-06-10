"В мой успех никто не верил". Как одному врачу удалось создать хирургическое отделение

Нейрохирург Евгений Старов окончил Курский медуниверситет, поработал военврачом в горячих точках и вернулся в Орел, где начал лечить детей и создал единственную в округе детскую нейрохирургию

Говорят, что врачами не становятся, а рождаются. Евгений Старов, сколько себя помнит, ходил со шприцем без иглы, делал всем подряд "уколы" и от мечты ни разу за всю жизнь не отступился. Один в поле воин Старов встречает меня на входе. Еле помещается в дверной проем. Его легко представить борцом, боксером, но никак не детским врачом. Жесты быстрые, резкие, уверенные. Говорит, что у нас есть десять минут — пациенты ждут. Несколько огромных лестничных пролетов пробегаем за секунды, я запыхалась, а у него дыхание ровное, и вообще он выглядит как герой медицинского сериала: белый костюм, на нагрудном кармане и рукаве черные нашивки с именем и названием больницы. А на шее виднеется цепочка с небольшим крестиком. — Вы в Бога верите? — Да. Вас это смущает? Врачи очень часто люди глубоко верующие. Не нам решать, кому жить, а кому умирать. Каждый раз, независимо от того, насколько тяжелое состояние пациента, я делаю все, что в моих силах, и верю, что за мной стоит какая-то сила, большая, чем я сам.

Первое лицо Евгений Старов в медицинских кругах человек известный. В 2015 году разработал методику эндоскопического лечения гидроцефалии у новорожденных, за что получил премию "Первые лица". Одним из первых в России начал оперировать грудничков с краниостенозами — ранним закрытием швов черепа. "Краниостеноз не принято лечить. Обычно операции делают после шести месяцев и то, если нет серьезных психических и умственных отклонений. После такого хирургического вмешательства ребенку нужно носить специальный коррегирующий шлем. Но он неудобный, так что через два часа криков ребенка эта каска летит в угол. Да и стоит шлем порядка 100 тысяч рублей. Ну кто в Орловской области может себе такое позволить? А мы делаем рассечения практически сразу после рождения, давая таким образом нормально развиваться мозгу. Через год никто и не вспоминает о том, что патология была", — говорит Старов. Звонит телефон. Отвечает и будто вытягивается в струну. Извиняется и уходит, попросив подождать. Отделение, которого не было Пока врача нет, рассматриваю его детище — отделение детской нейрохирургии и травматологии, которое начали создавать в 2013 году специально "под Старова". О создании отделения детской нейрохирургии в Орловской области впервые заговорили почти десять лет назад. Тогда детей с травмами и патологиями мозга оперировали либо в областной клинической больнице, либо везли в крупные медицинские центры столицы. Но процент детской смертности был очень высоким. В 2013 году Евгений Старов после взрослой нейрохирургии и карьеры военного врача принял решение взять все в свои руки. Заказали оборудование, выделили кабинет. Но отделения как такового не было шесть лет — пациенты числились кто где. И только в начале 2019-го появилось отделение детской травматологии и нейрохирургии на десять коек.

В январе этого года в перинатальном центре появился еще один эндоскоп, а это значит, что новорожденных с патологиями можно не перевозить в другой корпус, а оперировать на месте, что значительно снижает риск неблагоприятного исхода. Помимо нового оборудования и собственного отделения у орловских нейрохирургов есть служба катамнеза, которая курирует ребенка после выписки. У отделения есть даже санавиация. Правда, вертолетов нет — регион маленький, и достаточно нескольких нейромобилей, готовых в любое время суток выехать к больному. Выхожу в коридор. Несколько просторных палат с большими кроватями-трансформерами, тумбочки. Но если в одних отделениях постоянно кто-то куда-то ходит, разговаривает, то здесь тихо, свет приглушен, голосов не слышно. На полу сидит мальчик лет пяти и играет с машинкой. На меня внимания не обращает. — Почему вы решили создать это отделение? — спрашиваю я, когда Старов снова появляется в дверях. Детскую смерть ничто не может оправдать "Я работал врачом в одной из стран Ближнего Востока и в какой-то момент понял, что больше не могу этим заниматься. Детскую смерть ничто не может оправдать", — рассказывает Старов. Еще до командировки ему предложили создать и возглавить отделение детской нейрохирургии. После возвращения он согласился. "Больше трех лет я один вел и амбулаторный прием, и операции делал, создал санавиацию и отделение катамнеза. Никто не верил в успех предприятия. После того как отделение встало на ноги, люди подтянулись. Сейчас у нас еще один нейрохирург и очень хороший ординатор, я бы даже сказал, талантливый", — продолжает рассказ доктор. Найти врачей, готовых пойти в детскую нейрохирургию в провинции, — задачка посложнее создания отделения. В регионе есть медицинский институт, но долгое время там не готовили хирургов, и уж тем более — нейрохирургов. Ближайшим учебным заведением с медицинским профилем является Курский мед. Но интернатуру отменили. Поступить в ординатуру можно, но только в Москву или Санкт-Петербург, да и количество бесплатных мест ограничено. А оплатить ординатуру не каждый сможет.