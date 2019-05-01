Дорога "Хабаровск - Лидога - Ванино" передана в федеральную собственность

ХАБАРОВСК, 1 мая. /ТАСС/. Трасса "Хабаровск - Лидога - Ванино" с подъездом к Комсомольску-на-Амуре передана в федеральную собственность. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края в среду.

"Согласно распоряжению Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской АО, автомобильная дорога "Хабаровск - Лидога - Ванино" с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре принята в федеральную собственность", - говорится в сообщении на сайте.

Краевые власти совместно с федеральными ведомствами подготовили все документы, перевели необходимые участки из лесного фонда в категорию земель транспорта. Автотрассе постановлением правительства РФ в 2018 году присвоили наименование "А-376". Дорога поступает в оперативное управление Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства.

Сообщается, что на содержание и ремонт дороги в течение трех предстоящих лет планируется направить более 2,9 млрд рублей - эта сумма значительно больше краевого финансирования.

В этом сезоне, по данным региональных властей, планируется устранить дефекты в покрытии на площади 123 тыс. кв. м, отремонтировать обочины, нанести разметку, заменить знаки, очистить и покрасить элементы обустройства дороги, вырубить деревья и кустарники на 88 га в полосе отвода трассы.

Трасса "Хабаровск - Лидога - Ванино" с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов Хабаровского края, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора "Москва - Чита - Хабаровск - Сахалин", обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение городов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. Последний участок этой дороги, начавшей строиться с 1997 года, был сдан осенью 2017 года.