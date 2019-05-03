Парадный расчет горной кавалерии примет участие в шествии 9 мая в столице Республики Тыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии в День Победы примут участи в шествии на площади Арата в столице Тувы Кызыле, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

"Подобных подразделений в Вооруженных Силах Российской Федерации всего два. В парадный расчет включено 13 военнослужащих со своими боевыми четвероногими товарищами", - говорится в сообщении. Военнослужащие используют лошадей монгольской породы.

В пресс-службе добавили, что также в День Победы по площади Арата пройдут парадные расчеты воспитанников Кызылского президентского кадетского училища, военнослужащие горного мотострелкового соединения, представители различных силовых структур и ведомств. Жители и гости столицы региона смогут наблюдать проезд по площади механизированной колонны военной техники.

В конце 2015 года в Кызыле сформировано военное вьючно-транспортное подразделение. В его состав входят около 100 лошадей. Они предназначены для доставки материальных средств, вооружения и боеприпасов в горах и труднодоступных районах. За каждой лошадью закреплен военнослужащий контрактной службы, который управляет и ухаживает за животным.

На территории ЦВО 9 мая пройдет три парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. В остальных крупных городах округа проводятся торжественные шествия.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.