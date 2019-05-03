В Хакасии ушел в отставку министр строительства и ЖКХ

ТАСС, 3 мая. Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Хакасии Илья Кононенко ушел в отставку по собственному желанию на фоне многочисленных проблем с долгами региональных объектов ЖКХ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"Глава Хакасии [Валентин Коновалов] принял заявление об отставке министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики [Кононенко]", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Кононенко покинул свой пост по собственному желанию.

Исполняющим обязанности министра назначили руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Хакасии Анатолия Безлепкина.

Кононенко ранее был депутатом Горсовета Минусинска (Красноярский край), на должность министра строительства и ЖКХ Хакасии его назначили в январе 2019 года.

В апреле МРСК Сибири (дочерняя структура "Россетей") сообщила о готовности ограничить подачу электроэнергии для предприятий ЖКХ республики из-за их долгов за энергию. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обратился к компании "Россети" с просьбой не делать этого, так как в регионе сохраняются низкие температуры по ночам.

По словам полпреда, он вынужден вмешиваться в ситуацию с долгами за электричество в Хакасии во второй раз за последние несколько месяцев и взял вопрос под личный контроль. Позже на совещании Меняйло отметил, что сложившаяся ситуация возникла, в том числе, из-за отсутствия должной работы со стороны местных властей.