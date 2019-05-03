Фестиваль культуры народов "Крымский маяк" станет международным, рассчитывают в ФАДН

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 мая. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов рассчитывает, что фестиваль "Мозаика коренных народов России. Крымский маяк 3.0", стартовавший в пятницу в Ялте, в 2020 году станет международным.

"Фестиваль в этом году самый массовый - несколько десятков коллективов со всей страны, и я надеюсь, что в следующем году фестиваль станет международным", - сказал Баринов журналистам в пятницу на открытии фестиваля.

Он отметил, что в ходе смотра участвующие в нем коллективы смогут представить зрителям свою национальную культуру, и это даст возможность жителям и гостям Крыма познакомиться с культурным многообразием российских народов.

"Тема межнациональная очень важна для Крыма и для всей страны. И мы считаем, что через культуру, музыку, песни мы лучше понимаем друг друга, мы становимся интересны друг другу. Появляется желание узнать о традициях, культуре народов, проживающих в стране. А это залог того, что не будет конфликтов на межнациональной почве", - считает глава ведомства. Он напомнил, что 2019 год объявлен ООН Международным годом сохранения языков коренных народов.

Открылся фестиваль, как передает корреспондент ТАСС, на набережной курортной Ялты. В нем принимают участие 400 представителей из всех восьми федеральных округов. Это песенные и танцевальные коллективы. Участники прошли торжественным шествием на набережной, их встречали многочисленные туристы и жители города. Здесь же установили палатки, в которых народные мастера представили изделия из кожи, глины, бронзы, шерсти.

Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль "Мозаика коренных народов России. Крымский маяк 3.0" собрал в Ялте представителей молодежи из всех восьми федеральных округов России. Целью фестиваля, организатором которого выступает ФАДН, Федеральная национально-культурная автономия греков России при поддержке Фонда президентских грантов, является создание культурной площадки для объединения молодежи, укрепления межконфессиональных и этнических взаимоотношений.

Фестиваль "Крымский маяк" впервые прошел в 2016 году в Ялте как мероприятие, посвященное греческой культуре - традициям и наследию одного из коренных народов Крыма.