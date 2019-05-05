В Ставрополе открыли филиал парка "Патриот"

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Филиал парка "Патриот" открылся в воскресенье на Владимирской площади Ставрополя в преддверии Дня Победы. Участниками церемонии открытия стали ветераны, военные, кадеты и юнармейцы, представители краевых и городских властей, передает корреспондент ТАСС.

"У всех будет возможность лично увидеть мощь российской техники, которая побеждает в военных действиях. Точно знаю, что будет дальнейшее развитие территории, еще минимум три площадки, не только с техникой, но и другие, пока секрет раскрывать не будем", - сказал на церемонии открытия командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Сергей Севрюков.

Подобный стационарный парк военной техники - первый в Ставрополе. В нем представлены вертолет Ми-8, танки Т-55, Т-64, Т-72 и Т-80Б, бронетранспортеры БТР-50ПУМ, БТР-60ПБ и БТР-70, боевая машина пехоты БМП-1П. Кроме того, посетители смогут увидеть зенитные установки "Шилка" и "Тунгуска", самоходное артиллерийское орудие "Нона", пушку БС-3 и гаубицу Д-1, зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Стрела-10", бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2.

Кроме того, в парке установлены интерактивные столы и стойки, которые знакомят посетителей с представленной техникой, а в расположенном рядом музее "Россия - моя история" подготовили также специальные экскурсии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, площадка в Ставрополе - филиал подмосковного парка "Патриот", который открылся в июне 2015 года.