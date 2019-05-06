В Евпатории в 2022 году реконструируют единственную в Крыму трамвайную линию

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Единственную в Крыму трамвайную линию, построенную более 100 лет назад, реконструируют в Евпатории в 2022 году, сообщила в понедельник ТАСС глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко.

По словам Харитоненко, проект реконструкции предусмотрен федеральной целевой программой по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. "Срок реализации важного для города-курорта Евпатория проекта и визитной карточки - трамвайной линии - 2022 год. Общая сумма пока уточняется", - сказала она.

В свою очередь, в Крымском филиале Главгосэкспертизы России, сообщили, что общая протяженность трамвайной линии, подлежащей реконструкции, составляет 8 тыс. 286,54 м. На линии предполагается провести переустройство контактной сети и обустроить наружное освещение вдоль трамвайных путей.

По маршрутам движения трамваев дополнительно оборудуют остановки. Кроме того, будут созданы и необходимые условия для комфортного доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Система электрического трамвая города-курорта Евпатории, расположенного на западе Крымского полуострова, - одна из достопримечательностей города. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием метровой колеи, принятой на тот момент в России. На сегодняшний день трамвайное движение в Крыму сохранилось только в Евпатории и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих.