Вечер Ингушетии пройдет в Москве в рамках благотворительного проекта "Шатер Рамадана"

МАГАС, 7 мая /ТАСС/. Вечер Ингушетии пройдет в рамках благотворительного проекта "Шатер Рамадана" на Поклонной горе в Москве у Мемориальной мечети, он приурочен к началу священного для мусульман месяца поста, говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

"Постпредство Ингушетии при президенте РФ по случаю начала священного месяца Рамадан проведет 10 мая на Поклонной горе в Москве традиционный вечер Ингушетии в рамках культурно-благотворительного проекта "Шатер Рамадана". Гостей мероприятия ждет традиционное разговение - праздничный ужин-ифтар с блюдами национальной ингушской кухни и насыщенная культурно-просветительская программа в исполнении артистов Ингушского государственного драматического театра и Русского музыкально-драматического театра республики", - говорится в сообщении.

В этом году культурная программа будет посвящена творчеству выдающегося ингушского писателя Идриса Базоркина. Артисты представят зрителям аудиовизуальную композицию о творческом пути писателя, а также отрывок из спектакля "Из тьмы веков" по мотивам его одноименного романа. Это будет уже 14-й шатер, который постпредство региона проводит по случаю начала месяца поста.

"Кроме того, состоится чтение сур Священного Корана, викторины на тему Рамадана. Как ожидается, почетными гостями вечера станут главный муфтий России Равиль Гайнутдин, представители ДУМ Москвы и Совета муфтиев России, члены Госдумы и Совета Федерации от республики, постпреды северокавказских республик при президенте РФ. Также по традиции мероприятие посетят известные спортсмены, общественные деятели и члены ингушской общины Москвы", - отметили в постпредстве.

"Шатер Рамадана" - ежегодный культурно-просветительский проект, организуемый Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и правительства Москвы, которое с 2010 года включило проект в число официальных массовых мусульманских мероприятий города. В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. С заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления профессиональных национальных коллективов.