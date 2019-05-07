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На реставрацию новгородского Юрьева монастыря в 2019 году направят 34 млн рублей

Планируется воссоздать кирпичную кладку, покрытие из камня, металлические конструкции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Настоятельские покои новгородского Юрьева монастыря (XII-XVII вв) отреставрируют в 2019 году, на работы планируется направить более 34 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В соответствии опубликованной документацией, работы планируется начать и завершить в течение 2019 года. Начальная цена контракта - 34,2 млн рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета.

Будущему подрядчику предстоит воссоздать на объекте кирпичную кладку, покрытие из камня, металлические конструкции. Помимо этого, в настоятельских покоях смонтируют системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции. Также в здании заменят полы, проведут малярные работы.

Юрьев монастырь расположен в южных окрестностях Великого Новгорода на левом берегу Волхова. Это один из древнейших новгородских монастырей, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, объектом культурного наследия федерального значения.

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