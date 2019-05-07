На объекте "Марадыковский" под Кировом создадут комплекс по переработке опасных отходов

КИРОВ, 7 мая. /ТАСС/. На объекте по уничтожению химического оружия "Марадыковский" в поселке Мирный Кировской области к 2023 году создадут комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. т в год. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин.

По данным регионального правительства, 11 сентября 2015 года объект по хранению и уничтожению химического оружия "Марадыковский", расположенный в поселке Мирный Оричевского района Кировской области, завершил уничтожение находящихся на хранении запасов химического оружия. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что в 2017 году в России полностью завершился процесс уничтожения запасов химического оружия и что было принято решение об использовании специализированных объектов для других нужд.

"Согласно постановлению правительства РФ от 30 апреля "Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в объекты капитального строительства в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности", подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, в Кировской области будет создан комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Марадыковский", - сказал Редькин.

По данным, опубликованным на сайте правительства РФ, на проектирование и строительство комплекса в Кировской области потребуется более 5,1 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей направят из федерального бюджета. Предполагаемая мощность предприятия - до 50 тыс. т отходов в год, работы по строительству объекта завершатся в 2023 году. Заказчиком работ выступает госкорпорация "Росатом", застройщиком - ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

В постановлении правительства также говорится о создании подобных комплексов в 2019-2023 годы на базе объектов по ликвидации химического оружия в Саратовской, Курганской областях и в Удмуртии, это позволит значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. Всего на строительство четырех заводов по переработке опасных отходов направят 17,2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что к концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.