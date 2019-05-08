Викторина в рамках акции "Георгиевская ленточка" стартовала в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Сахалинские организаторы Всероссийской акции "Георгиевская ленточка", приуроченной ко Дню Победы, решили разнообразить процесс раздачи символов Победы с помощью проведения викторины с вопросами на тему Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"Южно-Сахалинск присоединился к традиционной общероссийской акции "Георгиевская ленточка". Сегодня на улицах города раздают ленты. В трех местах города можно получить символы Победы, ответив на исторические вопросы", - сказал собеседник агентства.

По информации правительства, проверить свои знания жители и гости Южно-Сахалинска могут на площадях Славы, Победы и на территории Сахалинского международного театрального центра им. Чехова.