{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2019

Викторина в рамках акции "Георгиевская ленточка" стартовала в Южно-Сахалинске

Получить ленточки можно в трех местах города

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Сахалинские организаторы Всероссийской акции "Георгиевская ленточка", приуроченной ко Дню Победы, решили разнообразить процесс раздачи символов Победы с помощью проведения викторины с вопросами на тему Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"Южно-Сахалинск присоединился к традиционной общероссийской акции "Георгиевская ленточка". Сегодня на улицах города раздают ленты. В трех местах города можно получить символы Победы, ответив на исторические вопросы", - сказал собеседник агентства.

По информации правительства, проверить свои знания жители и гости Южно-Сахалинска могут на площадях Славы, Победы и на территории Сахалинского международного театрального центра им. Чехова.

Теги
РоссияСахалинская областьДень Победы - 2019
Второй за два месяца руководитель забайкальского Минздрава ушел в отставку
Александр Мироманов покинул пост по собственной инициативе
Читать полностью