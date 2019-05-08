Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске построят в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Варавино-Фактория в Архангельске будет построен в 2020 году по региональному проекту "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография". Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального агентства по спорту, особенностью ФОКа станет специализированный зал для занятий спортивной гимнастикой.

"Строительство нового ФОКа в Архангельске начнется в 2019 году, завершится в 2020 году. Особенностью нового физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория станет оборудование специализированного зала для занятий спортивной гимнастикой", - сказали в пресс-службе.

Свой зал требуется гимнастам архангельской ДЮСШ имени Героя Советского Союза П.В. Усова, сейчас школа арендует помещение во Дворце спорта профсоюзов. "Специально оборудованный зал будет использоваться, чтобы придать новый импульс развитию спортивной гимнастики, создать лучшие условия для молодых, одаренных архангельских спортсменов, усилить работу по формированию сегодняшнего спортивного резерва для сборных команд. Для этого необходимы вложения в создание своей современной инфраструктуры", - сказала собеседница агентства.

Общая стоимость проекта более 170 млн рублей. Планируется, что в 2019 году из федерального бюджета на строительство ФОКа будет выделено более 83 млн рублей, из областного - порядка 10 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.