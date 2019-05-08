Дожди и грозы ожидаются в регионах Центральной России 9-12 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сильные дожди и порывистый ветер до 18 м/с ожидаются в регионах Центрального федерального округа в ближайшие четыре дня, сообщается на сайтах региональных главных управлений МЧС и центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Воронежской и Липецкой областях после затяжной жаркой и сухой погоды синоптики прогнозируют дожди, температура днем до плюс 25 градусов и около 13 градусов ночью. "В Воронежской области мы ожидаем циклон с атмосферными фронтами с юго-запада - он принесет дожди, грозы, усиление ветра при грозах до 18 м/с. В ночь на 9 мая пройдет небольшой дождь, утром будет небольшое прояснение, обойдется без дождя, а с полудня и до конца дня и вечером - дождь с грозой и сильным ветром с порывами до 17-18 м/с. И такая погода продолжится до середины следующей недели", - сказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Светлана Перова.

Метеопредупреждения о надвигающемся грозовом фронте распространили ГУ МЧС по Тульской и Тверской областям: днем в четверг и пятницу ожидаются сильные дожди, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Дождливую погоду 8 мая синоптики прогнозируют также в Брянской и Смоленской областях, ожидается, что непогода продлится в этих регионах до 10 мая. В Тульской и Тверской областях, по данным местных гидрометцентров, вероятность дождей сохранится минимум до 12 мая.

В Ярославской области синоптики обещают в День Победы облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью около 10 градусов, днем до 23. В Костромской области в ближайшие двое суток будет по-летнему тепло - до плюс 27 днем, переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. В Тамбовской и Орловской областях ожидаются дожди, грозы, температура воздуха около 24 градусов днем и 14 ночью.

Накануне предпраздничных выходных ГУ МЧС по Курской области предупредило об ухудшении погоды в регионе: синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 м/с, ливни, грозы и град в отдельных районах. При этом в регионе ожидается потепление до 26 градусов днем, ночью температура воздуха опустится до 18 градусов. О ветре с порывами до 18 м/с предупреждают и в ГУ МЧС по Калужской области, температура воздуха днем в регионе около 23 градусов и 13 ночью.

Во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях сильных осадков не предвидится. Как сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Рязани 10 мая возможен дождь. Температура воздуха в трех регионах до плюс 25 днем и около 14 ночью. В Белгородской области 9 мая синоптики прогнозируют дождь, остальные дни - без осадков, температура до плюс 20 градусов днем и 10 ночью.