Команда Росгвардии стала обладателем Кубка победы фестиваля Red Fox Elbrus Race

Кабардино-Балкария, 8 мая. /ТАСС/. Представители федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) завоевали Кубок победы, который разыгрывался в рамках XI международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race 2019 в Приэльбрусье. Об этом сообщил в среду ТАСС директор фестиваля Евгений Колчанов.

"В рамках фестиваля у нас проходил Кубок победы среди силовых ведомств, в этом году принимали участие Нацгвардия, Пограничные войска, сотрудники МЧС и Минобороны, и с большим перевесом выиграла команда Нацгвардии. Команда во второй раз подряд становится обладателем кубка, доказывая, что является наиболее подготовленной на данный момент", - сказал Колчанов.

Второе место заняла команда Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Минобороны России, на третьем оказалась команда Центрального военного округа (ЦВО). Соревнования проходили в трех дисциплинах: экспедиционной гонке по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race ("Эльбрусские монстры по ски-альпинизму"), вертикальном километре и забеге на вершину Эльбруса. Награждение победителей состоялось в среду во время церемонии закрытия.

Среди победителей представитель сборной команды ЦВО Евгений Марков, который на фестивале установил рекорд России по подъему и спуску с Эльбруса, пройдя маршрут менее чем за четыре с половиной часа. Дистанция маршрута поляна Азау - западная вершина Эльбруса - поляна Азау составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. Говоря о своем достижении, Марков отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что рекордов ставить не планировал. "Чувства смешанные, я не планировал это делать, ну а потом организаторы задали вопрос, есть ли желание, и я просто решил для себя сделать ориентир и понять, что значит сбегать вверх-вниз, и вот получилось так, что до мирового рекорда не хватило полутора минут", - добавил он.

Экспедиционная гонка вокруг Эльбруса состоялась в рамках фестиваля второй раз, длина трассы составила 35 км с перепадом высот 4,5 км. Стартовав с поляны Азау, спортсмены побывали практически во всех точках, где проходили военные действия во время Великой Отечественной войны - Ледовая база, 105-й пикет, Бочки, Скалы Пастухова. Дистанция маршрута поляна Азау - западная вершина Эльбруса (высота над уровнем моря 5642 м) - поляна Азау составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. м. Длина вертикального километра равна 3,9 тыс. м с перепадом высоты в 1 тыс. метров.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов из 20 стран, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира.