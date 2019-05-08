Первый комплекс реконструируемого участка трассы Р-217 "Кавказ" завершат до конца года

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Первый пусковой комплекс реконструируемого в Адыгее участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ" завершат до конца текущего года, сообщили в среду в пресс-службе главы республики.

"Сегодня в доме правительства республики в рамках рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с руководителем ФКУ Упрдор "Черноморье" Владимиром Кужелем перспективы развития транспортной инфраструктуры, реконструкции автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории республики. Отдельное внимание уделили проекту реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ". Подъезд к Майкопу на участке км 92 - км 102". Как заверил Владимир Кужель, первый пусковой комплекс завершат в текущем году", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на этом 10-километровом участке дороги, проходящем по территории Майкопского района со стороны Армавира, активно ведутся работы по расширению трассы, строительству транспортных развязок, изменению придорожной полосы. До конца года будут построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, параметры дороги будут соответствовать первой категории. Кроме того, в рамках проекта ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда. Эти работы планируется завершить уже в следующем году, уточнили в пресс-службе главы региона.

"Существенное улучшение дорожной инфраструктуры после реализации данных проектов во многом будет способствовать устойчивому развитию экономики и сокращению дорожно-транспортных происшествий, привлечению инвестиций, приведет к повышению уровня жизни людей. Именно такая задача ставится руководством страны, в том числе и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что реконструкция автодороги, начатая в минувшем году, вызвана постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на подъезд к Майкопу со стороны Армавира Краснодарского края. После окончания строительства на трассе появится четыре полосы движения, она будет доведена до первой категории. Дорогу оградят металлическими барьерами, на ней будут установлены шумозащитные экраны и автобусные остановки, оборудовано уличное освещение. Общая стоимость работ - 5,7 млрд рублей федеральных средств.