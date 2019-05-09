Отмененная из-за гибели пилотов "Бессмертная эскадрилья" пройдет в Хабаровске в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровске, которая в 2019 году была отменена из-за гибели пилотов в катастрофе самолета Як-18, пройдет в следующем году. Об этом сообщается в четверг на официальной странице аэродрома "Калинка".

27 апреля на аэродроме произошло крушение самолета Як-18, погибли два человека. Один из них - президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока и организатор акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае Владимир Левшин.

"В память о героях войны, в память о наших друзьях-летчиках, не доживших до дня Победы, через год, 9 мая 2020 года Эскадрилья Героев снова поднимется в небо! Мы клянемся", - гласит запись.

Левшин был инициатором проведения акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае. В рамках этой акции в День Победы над Хабаровском пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.