Около 200 человек приехали в Пермь на турнир по борьбе, посвященный Герою Советского Союза

ПЕРМЬ, 12 мая. /ТАСС/. Около 200 спортсменов в возрасте от семи до 15 лет приехали в Пермь на всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей, которые посвятили участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, военному летчику Валерию Полуновскому. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель Пермской городской федерации вольной борьбы Иван Артюшкин.

"Турнир изначально сформировался на городском уровне, это уже третьи соревнования, которые мы посвящаем Герою Советского Союза Валерию Полуновскому, но в этом году они масштабировались и стали всероссийскими. К нам приехали спортсмены из Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Московской и Свердловской областей, Пермского края", - сказал он.

По словам Артюшкина, идея проводить соревнования в память о Полуновском принадлежит Пермской городской федерации вольной борьбы, которая дружна с его семьей, основная цель - военно-патриотическое воспитание. Турнир прошел по Олимпийской системе, согласно правилам международной федерации спортивной борьбы, схватки длились два периода по две минуты. Борьба прошла в 12 весовых категориях.

"Я готовился к этим соревнованиям долго, почти два года. И очень рад, что выиграл схватку", - поделился с ТАСС один из участников турнира из Удмуртии Никита Белов.

Как рассказал ТАСС внук летчика, которого также зовут Валерий Полуновский, их семья с радостью приняла идею проводить такие памятные соревнования. "Мы должны воспитывать в молодом поколении уважение к подвигам героев, к нашей стране. Подвиг, который совершил мой дед - это яркий пример величайшего мужества, самопожертвования, воли и стремления к победе, это мы тоже должны воспитывать в подрастающем поколении", - отметил он. По словам Полуновского, звание Героя Советского Союза его дед получил за то, что в октябре 1943 года на Як-1 протаранил многоцелевой немецкий самолет - разведчик Мессершмитт-110.

Важность проведения соревнований в память о Герое Советского Союза отметил и Александр Третьяков - депутат Законодательного собрания Пермского края, президент федерации спортивной борьбы региона, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе. "Высокий уровень соревнований, огромное количество ребятишек приехали из разных регионов, это говорит о том, что и конкуренция высокая. Очень здорово, что такой турнир появился в Пермском крае", - сказал он.

О герое

Валерий Федорович Полуновский родился 15 июня 1920 года в городе Прокопьевске, ныне это Кемеровская область, окончил Батайское авиационное училище летчиков. В годы Великой Отечественной войны совершил более 500 боевых вылетов, в 46 воздушных боях сбил лично 13 самолетов противника, а в октябре 1943 года на Як-1 протаранил Мессершмитт-110. Полгода спустя Полуновский попал в плен, когда полетел на боевое задание и вступил в бой с четырьмя немецкими самолетами.

После войны продолжал службу в ВВС, в 1946 году был уволен в запас. Уехал жить в Пермь, где работал художником-декоратором в Пермском театре оперы и балета, а затем в драматическом театре. В конце пятидесятых годов Валерий Федорович восстановился в гражданских правах и стал летчиком-инструктором в пермском аэроклубе ДОСААФ, подготовил более 250 летчиков-спортсменов. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени.