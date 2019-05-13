Глава ЕАО поручил провести проверку из-за прекращения питания в детсаду Теплоозерска

ТАСС, 13 мая. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поручил проверить работу детского сада в Теплоозерском городском поселении, который из-за долгов за коммунальные услуги и блокировки счетов прекратил подачу детям питания. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

"Губернатором области дано указание создать рабочую группу и провести служебную проверку по факту прекращения питания детей в дошкольном учреждении поселка Теплоозерск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детский сад проверят специалисты комитета образования правительства региона.

Детский сад Теплоозерского городского поселения, который посещают около 200 детей, с 8 мая прекратил подачу воспитанникам питания. В администрации Облученского района области, в чьем ведении находится учреждение, агентству поясняли, что такая ситуация сложилась из-за долга за коммунальные услуги, блокировки счетов и невозможности заплатить поставщикам продукции. По данным администрации на конец прошлой недели, задолженность учреждения составляла около 3 млн рублей.

В администрации также отметили, что в подобном положении могут оказаться и другие учреждения района. Прокуратура области проводит проверку.