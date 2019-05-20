Дополнительное топливо доставили в Амдерму Ненецкого АО

ТАСС, 20 мая. Необходимый объем топлива доставили вездеходами в полярный поселок Амдерма Ненецкого автономного округа. Как в понедельник сообщил ТАСС глава администрации Заполярного района Олег Холодов, завезенного топлива хватит до нового завоза по морю.

Как ранее сообщалось 5 апреля в Амдерме оставалось дизельного топлива ориентировочно до третьей декады мая. В поселке Амдерма, который находится в 420 км от Нарьян-Мара и где проживают около 600 человек, отопительный сезон длится круглогодично, топливо обычно завозят по морю на весь год в июле-августе.

"Доставлено около 55 тонн. Этого должно хватить с учетом того, что там еще на месте нашли около 30 тонн. И приблизили срок завоза [топлива по морю]. По контракту перевозчик [доставит] 15 июля", - сказал Холодов.

Топливо доставляли вездеходами из поселка Каратайка (НАО) и Воркуты (Республика Коми). "Слабое место в наших расчетах - это погода. Мы брали по нескольким последним годам среднестатистические данные, от погоды зависит расход топлива, поскольку оно не только на электростанцию идет, но и на котельную. По этим расчетам прикидывали, получается, что с небольшим запасом должно хватить", - сказал Холодов.