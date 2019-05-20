Более 1,7 тыс. вологодских семей получат в 2019 году выплаты взамен земельных участков

ТАСС, 20 мая. Более 1,7 тыс. многодетных семей, проживающих на территории Вологодской области, получат в 2019 году денежные выплаты взамен земельных участков. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено почти 400 млн рублей, сообщил заместитель губернатора области Эдуард Зайнак на оперативном совещании с правительством региона под председательством главы области Олега Кувшинникова.

"Согласно программе, предполагается в текущем году <...> [предоставить] единовременную денежную выплату взамен земельных участков в целях улучшения жилищных условий многодетных семей на 1761 семью. Для этих целей в бюджете области предусмотрено 399 млн рублей", - рассказал Зайнак.

Как отметил глава региона Олег Кувшинников, три месяца назад в Вологодской области была запущена программа губернатора "Земельный сертификат", цель которой - оказать финансовую помощь и поддержать многодетные семьи, чтобы улучшить их жилищные условия. Проект "Земельный сертификат" был разработан в связи с тем, что в Вологодской области существует большая очередь для получения земельных участков, которые предоставляются, как правило, без необходимой инфраструктуры: без канализации, подвода воды и электричества. В связи с чем, получив такие участки, семьи их перепродают.

"Сегодня согласились получить сертификат 1320 семей. На текущий момент выплата предоставлена 722 семьям, а 75% от числа потенциальных участников готовы к получению выплаты, выразили свое согласие", - уточнил вице-губернатор.

Величина сертификата составляет 223400 рублей, что соответствует средней кадастровой стоимости участка в 10 соток.