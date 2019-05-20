Ученые обнаружили лавовые пещеры после извержения вулкана Толбачик на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН обнаружили больше 10 крупных лавовых пещер, образовавшихся в результате последнего извержения вулкана Толбачик на Камчатке, сообщила во вторник пресс-служба ИВиС.

"Специалисты института при содействии спелеологов исследовали последствия трещинного извержения вулкана Толбачик 2012-2013 годов. Извержение продолжалось девять месяцев, гигантские объемы изливающейся лавы на его начальном этапе (до 400 кубометров в секунду) сформировали сложно построенное лавовое поле, в недрах которого образовались пещеры. В общей сложности в результате извержения образовалось больше 10 крупных лавовых пещер с необычными натечными образованиями", - приводятся в распространенном сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории активного вулканизма ИВиС Александра Белоусова.

Общая площадь лавового поля, образовавшегося в результате извержения Толбачика, достигла 40 кв. км, объем - 0,7 куб. км, максимальная толщина лавовых наслоений - 70 м. "Такие крупные излияния лавы происходят нечасто и поэтому представляют большой интерес для науки. Однако проникнуть в лавовые пещеры сразу после извержения невозможно - температура там превышает 1000 C. Но пещеры со временем остывают и становятся доступны для исследований", - пояснил ученый.

По его словам, составление карты лавовых пещер показало, что их максимальная длина составляет 357 м, характерная ширина - около 10 м при высоте 3-10 м, а самый крупный обнаруженный зал имеет высоту до 20 м.

"Неожиданным оказалось обнаружение в обследованных пещерах необычных натечных образований. Кроме черных и темно-коричневых базальтовых "сосулек", типичных для лавовых труб, здесь встретились сталактиты и сталагмиты, состоящие из белоснежного, желтоватого, красноватого, зеленоватого или голубоватого полупрозрачного кристаллического вещества. Установлено, что их основу составляет сульфат натрия с примесями других веществ", - сообщил Белоусов.

Предполагается, что первоначально эти минералы образовались из газов, выделяющихся из текущей лавы. Когда температура пород лавового поля понизилась до 100 C, по трещинам началось просачивание атмосферных осадков, растворяющих и переносящих эти вещества в находящиеся ниже пещеры.

О вулкане

Вулкан Толбачик находится в юго-западном секторе Ключевской группы вулканов на востоке Камчатки в 63 км от поселка Ключи и в 343 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 3085 м над уровнем моря. Последнее извержение вулкана происходило с ноября 2012 по август 2013 года.