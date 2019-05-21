Власти Пермского края исправят недостатки в новых домах переселенцев из аварийного жилья

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края исправят недостатки, допущенные при строительстве жилья для переселенцев из домов, которые были разрушены вследствие техногенной аварии на руднике "Уралкалия", сообщил глава края Максим Решетников.

По данным министерства строительства региона, аварийный жилищный в Пермском крае составляет 946 тыс. кв. м. Однако особенностью края является тот факт, что 23% аварийного жилья признано таковым вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий" в г. Березники. В октябре 2006 года попадание грунтовых вод в шахту повлекло за собой растворение солевых месторождений и разрушение грунта. В зону возможного проседания грунта попали жилые дома, школы, детсады. В настоящий момент в Березняках уже введены в эксплуатацию 12 многоэтажных домов, строительство продолжается.

"В целом по домам вопросы у людей есть, вопросы, как правило, связаны с отделкой, мы гарантируем, что все недоделки, которые есть или будут выявлены, будут доделываться в рамках гарантийных обязательств", - сказал Решетников в ходе совещания с заместителем председателя правительства Дмитрием Козаком.

По словам губернатора, внимание также уделяется возведению инфраструктуры и развитию промышленности в городе. "Перед региональными властями стоит программа выполнить обязательства, которые взяты правительством РФ, и завершить программу переселения березниковцев, создав всю необходимую структуру - это задача первоочередная. И, конечно, вместе с этим обеспечить развитие Березниковско-Соликамского промузла", - сказал Решетников.

"Здесь очень важна координация деятельности федеральных органов власти, компании "Уралкалий", региональных властей. Все идёт в целом по плану, <…> но ещё есть задел для строительства, чтобы люди жили не в страхе. На это направлены все наши усилия", - сказал журналистам Козак.