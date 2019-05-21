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Северный Кавказ

В Ингушетии открыли новый детский сад на 220 мест

В детском саду будет 10 групп, в том числе и одна ясельная

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест открыли во вторник в сельском поселении Барсуки в Ингушетии. В открытии детского сада приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает корр. ТАСС.

"Я поздравляю жителей села, что появился новый, современный и удобный детский сад, который вмещает в себя 220 детей. Здесь созданы условия для отдыха, игр, занятий. Мы хотим, чтобы дети здесь получили новые знания, учились общаться друг с другом, дружить и уважать старших", - сказал Чеботарев на открытии детского сада.

В двухэтажном здании детского сада расположены актовый и спортивный залы, игровые комнаты, аудитории для занятий музыкой, танцами и рисованием.

"Полтора года назад мы построили здесь большую школу, а сегодня открываем детский сад, который позволит нам разгрузить очередность в детсады региона, которая в общем составляет порядка 7 тыс. человек. Здесь для полноценного развития детей созданы все условия, надеюсь и педагогический состав будет самым квалифицированным. Всего же в детском саду будет 10 групп, в том числе и одна ясельная", - сказал Евкуров.

По информации Минобразования региона, в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Более 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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