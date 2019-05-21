Свыше сотни спортсменов с ОВЗ ждут на региональной спартакиаде в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Свыше сотни юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) примут участие в первой региональной спартакиаде Липецкой области. Об этом сообщил во вторник ТАСС временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Первая областная летняя спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в региональном центре 22 мая, в ней примут участие около 140 человек в возрасте от 14 до 18 лет из всех городов и районов", - сказал он.

По словам Артамонова, молодые липчане будут бороться за победу в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и плаванию. Сильнейшие же из них затем примут участие в третьей летней Всероссийской спартакиаде инвалидов в составе сборной Липецкой области.

Артамонов напомнил, что власти региона постоянно поддерживают развитие большого спорта и уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни. Отдельное внимание при этом уделяется именно спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которых, по словам врио главы администрации, необходимо мотивировать к занятиям физической культурой и организовывать им активный досуг.

"У липчан есть много вариантов, как достойно провести свободный вечер или выходные, и мы будем продолжать строить в городах и районах бассейны, ледовые и многофункциональные спортивные площадки для детей и взрослых", - сказал Артамонов.

