"Сбылась мечта: я играю на синтезаторе". Зачем к врачам из Волгограда едут со всей страны

Ученые Александр Воробьев и Федор Андрющенко разработали экзоскелет, благодаря которому уже 22 человека снова могут самостоятельно делать то, что обычному человеку кажется простым и обыденным

В небольшом кабинете профессора Александра Воробьева — известного не только в Волгограде, а уже в России и за рубежом ученого — я почувствовал, что слухи о материальности мысли не такие уж фантастические. Я не понимал ровным счетом ничего из того, что говорили в ходе мозгового штурма четверо мужчин в белых халатах, но сидел как завороженный, потому что ощущал, что присутствую при рождении какой-то научной идеи и от нее очень многое зависит. Позднее выяснилось, что все обсуждали, как быстрее и эффективнее делать экзоскелет. Сан Саныч и другие Экзоскеле́т, про который все говорили в кабинете, — устройство, состоящее из множества подшипников и высокоточных деталей, которое надевается как жилет и позволяет в буквальном смысле слова оживлять руки. Конструкция увеличивает силу мышц и расширяет амплитуду движений за счет внешнего каркаса и приводящих частей. По сути, экзоскелет повторяет биомеханику человека для того, чтобы увеличить усилия при движениях. Чтобы определить нужные пропорции, волгоградские ученые открыли новое понятие — анатомическая параметризация.

Описание Завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев © Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Вот как раз об анатомической параметризации и шла сейчас речь с моим коллегой и соавтором моделей экзоскелетов Федором Андрющенко, профессором Григорием Снигуром и ассистентом Святославом Суриным из нашего университетского центра научного творчества молодежи", — говорит мне Воробьев, который работает завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета. Студенты, профессура и пациенты называют его не иначе как Сан Саныч. Причем в этом обращении нет ни малейшего оттенка панибратства, оно звучит с искренним уважением и доверием. Лучше, быстрее, технологичнее Экзоскелеты волгоградских ученых Воробьева и Андрющенко уже помогли 22 пациентам, в основном детям и подросткам, с заболеваниями, которые вызывают паралич рук. В Волгоград родители привозили детей из Якутии, Новосибирска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Сочи, Москвы, других российских городов и даже из Германии, Литвы. Ученые наладили контакты в Израиле, Чехии, других странах. Кроме того, экзоскелеты используют и сами врачи, и каждое изделие "подгоняется" по размеру. "Экзоскелет для хирурга передан по договору в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, он предназначен для конкретного хирурга-эндоскописта в гинекологическом отделении этой больницы. Нсколько мне известно, в этом экзоскелете сделаны уже десятки операций. Главврач больницы ранее заявляла, что в ее планах заказать еще такие разработанные нами изделия. Но серийного-то производства нет, мы занимаемся не производством, а научными разработками и их внедрением", — говорит Воробьев.



Сейчас идет работа над совершенствованием того, что уже сделано. "Мы сейчас думаем, как сделать примерочные тяги для экзоскелета, которые позволят нам быстрее "пристреливаться" к каждому конкретному пациенту. Чтобы экзоскелет работал полноценно, нужно сделать так, чтобы он с телом составлял единую биохимическую систему: это и углы, и соотношение пропорций человеческого тела с размерами экзоскелета, это и специально подобранные тяги — вот такая заумная штучка, но в целом работает", — объясняет Воробьев. Увидев на моем лице непонимание, в беседу вступает Федор Андрющенко и буквально на пальцах поясняет идею. Все детали имеют индивидуальный размер — как костюм, сшитый на заказ. "Чтобы быстрее примерять детали для каждого экзоскелета и чтобы избежать ошибок, мы создадим размерный ряд этих деталей из металла, чтобы подгонка или примерка проходила быстрее и не требовала переделки", — уточнил Андрющенко и улыбнулся, видя, что теперь я "въехал" в суть идеи. Оживить руки С каждым из своих пациентов Воробьев на прямой связи — у доктора есть номера сотовых телефонов, электронные адреса, он или его единомышленник Андрющенко следят за динамикой лечения и детей, и взрослых, многие уже самостоятельно едят, работают за компьютером, а ведь раньше все эти кажущиеся нам простыми вещи им были недоступны. "Я месяц назад была в Волгограде у Сан Саныча и с того времени каждый день часа на три надеваю экзоскелет и стараюсь заниматься даже еще чаще — печатать на компьютере, рисовать, мыть посуду, чай заваривать, прогресс уже явно чувствую. Сбылась наконец-то мечта моей жизни: я, пока, правда, только с помощью экзоскелета, играю на синтезаторе", — рассказала мне, наверное, самая известная пациентка Воробьева — 25-летняя паралимпийская чемпионка по плаванию москвичка Александра Агафонова.

Описание Александра Агафонова © Личный архив Александры Агафоновой

Сейчас, уточняет профессор Воробьев, в некоторых волгоградских клиниках апробируются экзоскелеты для спинальных пациентов и пациентов с инсультом, предназначенные для восстановления двигательных возможностей. Эти экзоскелеты прошли все испытания и проверки, получили все необходимые патенты и лицензии и сейчас готовы пойти в серию как медицинское изделие. "Это все очень нужно и правильно, но это не наши экзоскелеты. Наше направление — это руки, с руками сложнее, когда, например, вследствие артрогрипоза есть вялый паралич рук. Вот это наши пациенты, для них мы разработали экзоскелет, который по номеру волгоградского региона назвали "Экзар34", и получили на него патент", — говорит Воробьев. Всего по методике экзоскелета у Воробьева и Андрющенко есть пять патентов, включая экзоскелет для эндохирурга, которому иногда приходится делать довольно длительные сложные операции и испытывать зачастую сильные физические нагрузки — в экзоскелете это значительно безопаснее, легче и удобнее. Сейчас разрабатывается экзоскелет для нейрохирурга, но о нем ученый рассказывать не стал — на него еще нет патента. Максимальный охват Волгоградские ученые стараются подбирать пациентов так, чтобы охватить максимум патологий: это больные с монопарезами, миопатиями, артрогрипозом, с постинсультными и посттравматическими состояниями, то есть теми болезнями и состояниями, когда так или иначе снижена двигательная способность рук.

Одним из своих самых перспективных изобретений Воробьев считает "Экзочел" — экзоскелет для восстановления работы нижней челюсти из-за ее перелома или каких-либо серьезных повреждений. "Мы уже провели несколько успешных операций, здесь тесно взаимодействуем со стоматологами. Уверен, эта разработка будет очень востребована. Причем не только у людей, а и у братьев наших меньших — собак и кошек", — отмечает Воробьев. О братьях меньших При медуниверситете есть ветеринарная клиника, куда часто обращаются владельцы домашних животных. Не так давно трагический случай произошел в Камышине, когда хозяйка домашней собаки не удержала поводок, собака вырвалась за пределы дома и ей из травматического пистолета прострелили нижнюю челюсть. "Это случилось с моей Касси, трехлетней дворняжкой, которую я взяла еще щенком из приюта, — рассказывает Ольга Желонкина. — Через соцсети бросила клич всем собачникам — кто может помочь? Посоветовали поехать в Волгоград к Воробьеву". Сначала на Касси надели экзоскелет, а вскоре она стала обходиться без него. "Аппетит прекрасный и так же веселится и носится, как раньше. Что касается цены, конечно, это стоило определенных денег, но вовсе не каких-то нереальных. А вот свое умение и душу Сан Саныч и его коллеги вложили по максимуму", — с благодарностью говорит Ольга.

Описание Касси © Личный архив Александра Воробьева

Объективно экзоскелеты для верхних конечностей еще ждет небыстрый путь к серийному производству, но первый, самый трудный шаг, когда идея, творческая мысль реализовалась в конкретное изобретение, приносящее пользу людям, уже сделан.