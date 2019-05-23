Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье открыт для туристов после полугодового сезона пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Самый длинный туристический маршрут национального парка "Земля леопарда" под названием "Семиверстка" открыт после отмены противопожарного режима, действовавшего на всей территории парка почти полгода. Об этом в четверг сообщает пресс-служба учреждения.

"Впервые открытый летом 2018 года маршрут "Семиверстка" был вынужденно закрыт в связи с введением длительного противопожарного режима, действовавшего на протяжении почти шести месяцев. С появлением растительности угроза пожаров значительно снизилась ", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что теперь туристы при наличии специального пропуска могут самостоятельно посетить три зоны нацпарка - охранную, рекреационную и хозяйственную.

По информации пресс-службы учреждения, во время действия противопожарного режима закрытым был весь нацпарк, кроме двух маршрутов, которые посещались с экскурсоводами.

Ранее сообщалось, что за полгода действия противопожарного режима в нацпарке "Земля леопарда" из-за малоснежной зимы огнем было пройдено более 100 тыс. га, потушен в общей сложности 41 пал травы.

Туристический маршрут "Семиверстка" протяженностью до 10 км расположен на юго-западе Приморья в Хасанском районе. Назван по протекающей в его окрестностях реке.

Национальный парк "Земля леопарда" занимает площадь в 262 тыс. га, в него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. Здесь обитает краснокнижный амурский тигр и дальневосточный леопард. С помощью фотомониторинга на территории было зафиксировано присутствие 86 взрослых пятнистых хищников и 21 котенка.