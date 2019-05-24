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Северный Кавказ

Забег на 80 км пройдет на курорте "Архыз" Карачаево-Черкесии

Участников ожидают дистанции в 6, 11, 30, 50 и 80 километров
Канатная дорога на территории курорта "Архыз" Елена Афонина/ТАСС
Описание
Канатная дорога на территории курорта "Архыз"
© Елена Афонина/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 24 мая. /ТАСС/. Ежегодные соревнования по горному бегу "Архыз Sky Race" пройдут вдоль новой канатной дороги на курорте "Архыз" Карачаево-Черкесии. Участников ожидают дистанции в 6, 11, 30, 50 и 80 километров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Этим летом курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии снова примет ежегодные соревнования по горному бегу, скайраннингу и трейлраннингу "Архыз Sky Race", - говорится в сообщении. Старт будет дан у нижней станции "Млечного пути".

Отличительной особенностью соревнований является местность, где организованы маршруты забегов - это горные ущелья, перевалы и озёра.

В сообщении отмечается, что участников соревнований ждут живописные виды Кавказа и невероятная энергия гор. В этом году часть дистанций будет проходить вдоль новой канатной дороги "Северное сияние", построенной на курорте к горнолыжному сезону 2018/2019 гг. А это значит, что маршруты станут еще интереснее и зрелищнее.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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