Около 80 тыс. посетителей ежедневно ожидается на фестивале РГО в "Зарядье"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Около 80 тыс. посетителей ежедневно ожидается на фестивале Русского географического общества (РГО), который пройдет с 13 по 22 сентября в парке "Зарядье" в Москве. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов на сессии совета регионов общества по разработке стратегии регионального развития во Владикавказе.

"Фестиваль будет проходить с 13 по 22 сентября. Все регионы смогут презентовать потенциал в части въездного внутреннего туризма. Не все знают о тех возможностях, которые есть, скажем, в Северной Осетии, а здесь их очень много. На фестивале предполагается 80 тыс. посетителей каждый день, соответственно, огромное количество людей узнают о турпродуктах Северной Осетии", - сказал Корлыханов.

Помимо концертов, мастер-классов, кинопоказов и лекций будут организованы торговые площадки, где субъекты смогут представить свою продукцию, сувениры. Также в рамках фестиваля состоятся встречи с туроператорами, которые ознакомятся с туристическими продуктами регионов, и в дальнейшем может быть налажено сотрудничество.

"Мы приглашаем Северную Осетию к участию в фестивале. Уверен, республике есть что показать и о чем рассказать в сфере туризма. Нужно, чтобы как можно больше людей узнали о регионе. Фестиваль станет хорошим подспорьем для этого", - отметил Корлыханов.

По его словам, фестиваль будет проходить в четвертый раз, проводится мероприятие каждые два года. На этот раз он полностью разместится на площадке парка "Зарядье". Планируется участие всех регионов страны, уже большая их часть подала заявки на участие.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместили филармонию, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.