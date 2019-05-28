"Клонировать и разослать во все деревни". Как сельский худрук стал общественным лидером

Зарплата Ивана Иванова — 9 тыс. рублей, при этом в проведение конкурсов он вкладывает собственные деньги. Перед фестивалем дуэтов ежегодно берет кредит, а потом гасит и не жалеет об этом

Восемь лет назад Иван Иванов устроился на работу художественным руководителем Дома культуры в селе Ныр Кировской области. В потрепанном здании текла крыша, прогнил пол и рассыпались окна, не было водопровода и искрила проводка. Несколько лет Иванов писал жалобы, просьбы и заявки. Он отправил 3,5 тыс. электронных писем чиновникам и потенциальным меценатам, выиграл семь грантов и проектов, привлек порядка миллиона "спонсорских" рублей и еще 3 млн в виде оборудования. Теперь в селе, где всех жителей — чуть больше 500 человек, Иванов проводит межрайонные фестивали. В феврале 2019 года худрук из Ныра впервые в жизни приехал в Москву, чтобы в Совете Федерации получить диплом победителя конкурса общественных лидеров на селе. Менеджерские качества сельского хурдука впечатлили Валентину Матвиенко, которая предложила "клонировать Иванова и разослать во все деревни". Дым, снег и лазер Ныр — типичное село в российской глубинке. Летом здесь зелено от вольнорастущей травы, зимой снежно, а ранней весной грязно — колхозная техника превращает щебеночные дороги в непроходимое месиво. У жителей Ныра есть колхоз, школа, куда съезжаются дети из окрестных деревень, детский сад, новый фельдшерско-акушерский пункт, магазин, библиотека, заброшенная церковь из красного кирпича, огороды, река Ныровка и федеральная трасса, по которой в одну сторону — Киров, в другую — Казань. "Село будет жить за счет того, что оно на федеральной трассе. Я бы и не поехал сюда, если бы не понимал перспективы", — говорит Иван Иванов, встречая меня на пороге Дома культуры. Невысокий и худощавый, в вязаной кофте, брюках и резиновых тапочках, худрук спешно организует чай с печеньем, попутно рассказывая, как еще в школе "тянулся к культуре", как купил световое оборудование и ездил по селам с выездными дискотеками, удивляя народ спецэффектами типа "дым", "снег" и "лазер". И как объехал всю Россию, работая инструктором детских аттракционов. "В ныровском Доме культуры я работаю с 2011 года. За это время мы смогли сделать ДК эффективным", — с гордостью рассказывает Иван Аркадьевич.

Описание Дом культуры села Ныр © Личный архив Ивана Иванова

"Мы" — это сам худрук Иванов, заведующая Домом культуры и хореограф, руководитель танцевального коллектива "Ныровские девчата". Больше в селе культурных работников нет. Троим сотрудникам ДК, согласно показателям эффективности, за год нужно привлечь на различные мероприятия 6 тыс. человек. То есть каждому жителю Ныра, включая младенцев, необходимо прийти в Дом культуры почти 12 раз. "Обязательных" направлений работы тоже 12, в том числе патриотическое воспитание, экологическое просвещение населения, формирование толерантного сознания, профилактика наркомании, детской безнадзорности и даже терроризма. По каждому мероприятию нужно предоставить отчет с фото и видео, то есть схалтурить не выйдет, а еще ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о работе. На всякий случай памятка с направлениями работы лежит под стеклом на столе у директора. Рядом табличка со сметой расходов на 2019 год. В графе "Всего" значится 39 400 рублей. Статей расходов семь: проведение мероприятий, печать входных билетов, бумага, заправка картриджей, цветной принтер, зеркало и пять командировок. Руководство Тужинского района и хотело бы поддерживать культуру, но район глубоко дотационный. "Денег хватает на оплату коммунальных услуг и зарплату работникам культуры, больше не дают", — говорит Иванов. Про деньги и стулья "Единственная возможность выжить сельскому Дому культуры — быть эффективным и везде участвовать. Не будешь работать и привлекать деньги — будешь сидеть на старых стульях", — говорит Иванов, который в этом году как раз планирует заменить 140 кресел в зале по проекту "Культура малой Родины". В рамках этого проекта в ныровском Доме культуры уже сделали ремонт на 1,7 млн рублей: установили окна, покрасили стены, сделали потолок и отремонтировали санузел. Победы в конкурсах — серьезное подспорье. В прошлом году ныровский ДК победил в конкурсе "Лучший сельский Дом культуры". Иванов как лучший работник получил 50 тыс. рублей, Дом культуры — 100 тыс. рублей. Проект Иванова "Сельский православный кинокнижный клуб" выиграл 36 тыс. рублей — на эти деньги купили механический экран. Еще 60 тыс. грантовых рублей Иванов привлек на фестиваль дуэтов старшего и молодого поколения "Талантливы вместе". А в этом году худрук собирается принять участие в конкурсе "Активное поколение" благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, пишет проект "Кухня на двоих": дети с гражданами пожилого возраста будут вместе готовить.

У нас в районе ни один Дом культуры в конкурсах не участвует, боятся. Да, мы по каждой копейке отчитываемся, а чтобы все качественно сделать, я даже свои деньги вкладываю и нисколько об этом не жалею

Кроме того, Иванов пишет письма во все возможные инстанции и всем потенциальным меценатам. "Это началось с 2013 году. Первое письмо я написал в государственные органы, и мне одобрили финансовую помощь в размере 119 тыс. рублей, но нужно было собрать с населения еще 120 тыс. рублей, а это очень трудно. Я тогда собрал только 90 тыс. и случайно вышел на экс-министра культуры Москвы Сергея Капкова, который перечислил нам 119 тыс. рублей. И это меня так задело!" — рассказывает Иванов.

Окрыленный успехом, Иван Аркадьевич написал сразу нескольким крупным нефтяным компаниям. Но откликнулась только "Транснефть", перечислив 359 тыс. рублей на установку пластиковых окон. "Потом я стал просить не деньгами, а мебелью, оборудованием. Только по мебели отправил 70 писем. Вот этот стол, за которым мы сейчас чай пьем, и стулья, и кресла у окна, и термопот — это все спонсорская помощь. Это не новые вещи, москвичи такие не берут, а мы не гордые, мы берем", — улыбается Иванов. Всего из 3,5 тыс. написанных писем 68 получили отклик. Это позволило полностью оснастить Дом культуры необходимым оборудованием и мебелью. А в начале мая "Ростелеком" бесплатно провел в ныровский Дом культуры интернет. В течение года доступ в Сеть будет бесплатным. Три работы и два дома "Как только мы купили аппаратуру, колонки, микрофоны, микшерный пульт со звуковой картой — улучшилось звучание и увеличилось количество зрителей. Сегодня нам не стыдно заломить цену 150 рублей за концерт. И народ не возмущается, потому что ДК восемь лет назад и то, что люди видят сейчас, — это небо и земля", — говорит Иван Аркадьевич. Регулярно он приглашает в ДК с концертами "дружественных" артистов из районов области, проводит межрегиональный фестиваль дуэтов сельских территорий "Споем вдвоем" и фестиваль-конкурс среди любителей акустической гитары "Поющие струны провинции". Для ныровчан в Доме культуры работает 11 кружков — вокальный, театральный, танцевальный, клуб "Хозяюшка" и клуб для пенсионеров "Минуточку внимания".

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Можно было бы еще массу всего организовать, но, во-первых, очередь из желающих в кружки не выстраивается, а во-вторых, вести новые направления некому. В свое время Иванову пришлось отдать 0,25% своей ставки бывшему худруку ДК, которая стала руководителем танцевального коллектива "Ныровские девчата". И Иван Аркадьевич снова не прогадал: с приходом Светланы Леонидовны выручка поднялась на 40%. "Как бы черство не звучало, я все перекладываю на деньги, потому что помощи ждать неоткуда. У нас нет возможности оптимизировать расходы, у нас даже нет стационарного телефона, потому что нет денег его оплачивать. Любой выезд на мероприятие нужно организовать. Нам никто не даст ни денег, ни автобус, приходится договариваться с транспортной компанией, что мы сначала съездим и заработаем, а потом рассчитаемся. Но все концерты выездные, слава богу, дают нам прибыль — 2–4 тыс. рублей, что тоже неплохо для сельского Дома культуры", — констатирует худрук. Сам Иванов ежемесячно получает зарплату худрука на 0,75% ставки в размере 9 тыс. рублей, заодно работает художником-оформителем в яранском городском ДК и исполнительным секретарем "Единой России" по району. Жить приходится на два дома: иногда после вечерних мероприятий в селе Ныр доехать до райцентра — Тужи — уже бывает не на чем, "на такси не наездишься", поэтому Иванов ночует прямо в Доме культуры на диване в методическом кабинете.

Хватает ли денег на жизнь? Хватало бы, но я фанат своей работы, у меня пять кредитов, из них три — на Дом культуры. Под любое крупное мероприятие мы закладываем средства со своих платных услуг, но они не позволяют покрыть расходы. Поэтому, например, перед фестивалем дуэтов, который в прошлом году собрал 12 районов, я ежегодно беру кредит, потом гашу и не жалею об этом. Не вложившись в фестиваль — не получишь эффекта

Позвони соседу Вечером к Дому культуры села Ныр тянется вереница людей. В зале заняты все кресла, в импровизированной гримерке готовится выйти на украшенную лентами и сверкающую огнями сцену ансамбль народной песни из поселка Юбилейный Котельничского района. Большую часть пришедших Иван Иванов заблаговременно обзвонил и лично пригласил на концерт.

"Есть категория населения, которая просит к себе внимания, мы обзваниваем, приглашаем. Не позвонил — обидятся. А многим вовсе ни кружки, ни концерты не нужны, их не трогай — и им хорошо. Мы сколько ни пытались уговорить наше пожилое население создать коллектив, они не хотят. Пытались показывать фильмы бесплатно, делали настольные игры, бильярд — народ не идет. Есть такие сельские территории, где, если закроют учреждение культуры, никто и не заметит. Люди избалованы избытком развлечений, у всех телевизоры есть и интернет", — говорит Иванов. Во времена, когда интернета не было, Дом культуры принадлежал колхозу, жителей в селе было куда больше, а жизнь в ДК кипела. Напоминанием о тех временах в костюмерной висят практически не потерявшие цвет за десятки лет костюмы. "Я не застал то время, но смотрю газеты: и новогодняя елка битком забита, и собственный вокально-инструментальный ансамбль есть. Сегодня у нас пианино в холле просто для красоты стоит, гармонисты в селе спились, а у молодежи нет стремления овладевать музыкальными инструментами. Да и учить их некому, в Тужинском районе нет и одного узконаправленного специалиста", — констатирует худрук. Рецепт у Иванова есть: нужно ввести программу поддержки работников культуры по примеру "Земского доктора", считает он. А еще хорошо бы подключить сельские Дома культуры к интернету, как сейчас подключают библиотеки, тогда можно было бы устраивать онлайн-трансляции мероприятий, скачивать музыку, обмениваться опытом, посещать вебинары. Эту просьбу Иванов озвучил в Совете Федерации, а еще обозначил необходимость строительства многофункционального Дома культуры в районе, где практически разваливается деревянное здание библиотеки 1917 года постройки, да и музыкальная школа пребывает не в лучшем виде.

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"Вот в этом и есть его феномен — он не для себя просит, для людей, в маленьком сельском клубе работает человек с государственным мышлением, он думает не только о себе, но и о коллегах, — отмечает министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. — Мы изо всех сил стараемся привести сельские клубы в порядок, многие из них мы уже отремонтировали в рамках проекта "Культура малой Родины", в этом году еще порядка 30 млн рублей будет направлено на эти цели. Но ныровский клуб на фоне всех сельских Домов культуры выделяется, и Иван Иванов в своем роде уникален. Он из тех руководителей, которые по-настоящему преданы профессии, капля по капле он собирает средства для Дома культуры, и сейчас аппаратура у него в клубе лучше, чем в некоторых районных и городских Домах культуры". Красная дорожка За жизнью в селе Ныр с верхушек деревьев наблюдают грачи. Периодически сотни птиц черной кричащей тучей срываются с веток, проносятся над домами и обрушиваются на соседние деревья, провода и крыши. В лесочке за Домом культуры у них гнезда — такие же черные, как и сами птицы. "Знаете, я вот в Москве был впервые в своей жизни и, честно сказать, больше не хочу. Она какая-то угрюмая. Я привык, что когда у нас зима — везде светло, белый снег. А в Москве этого нет, суета, все торопятся, бегут", — говорит Иванов, провожая меня после концерта. Сам уезжать из Ныра он не собирается.

Мне здесь нравится. У города нет таких проблем, как у села, и здесь то, что я делаю, — это так много. Я сам мониторю ситуацию, ищу деньги, нехватка средств позволила мне проявить свои качества менеджера и управленца. Люди здесь меня уважают, у меня хорошая команда. Я люблю реализовывать масштабные проекты для людей, я от них кайфую. А делать что-то чисто для себя — скучно