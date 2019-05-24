ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) разработает стратегию развития организации в регионах до 2026 года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов в рамках сессии Совета регионов общества по разработке стратегии регионального развития во Владикавказе.

"Мы сейчас ведем работу по созданию стратегии регионального развития общества через определение перспективных направлений деятельности региональных отделений РГО. Стратегия представляет видение желаемого будущего регионального развития общества до 2026 года", - сказал Корлыханов.

По его словам, на основе стратегии будет разрабатываться план мероприятий, в том числе региональных отделений общества. Сейчас идут обсуждения, анализ деятельности региональных отделений для выработки предложений по включению в проект стратегии.

Стратегия, как отметил Корлыханов, будет способствовать повышению качества работы общества в субъектах страны. Сейчас отделения РГО действуют в 85 регионах.

В Северной Осетии обсуждение стратегии проходило в рамках заседания Совета регионов РГО, которое проходило в республике впервые в Северо-Осетинском госуниверситете. Именно на базе его в 1972 году в было организовано региональное отделение РГО, его председателем является ректор вуза Алан Огоев.