Восстановленный штурмовик Ил-2 совершил демонстрационный полет над Великим Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Восстановленный штурмовик Ил-2 совершил успешный демонстрационный полет над Великим Новгородом, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Восстановленный штурмовик Ил-2 совершил демонстрационный полет в Великом Новгороде. Он пролетел вдоль реки Волхов у новгородского Кремля. Полет прошел успешно", - отметили в пресс-службе.

Самолет примет участие в фестивале, который пройдёт 25 мая в Новгородском районе. Демонстрационный полет Ил-2 должен был совершить 9 мая, однако из-за неблагоприятных погодных условий показательное выступление было отменено.

Осенью 1943 года штурмовик Ил-2 совершил вынужденную посадку на лед озера Кривое в Мурманской области. Его восстановили в 2017 году. Реставрация осуществлялась в Новосибирске, на первом этапе в мастерских компании "Авиареставрация", а затем - на площадях Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина.