В Царском Селе отреставрируют искусственную насыпь XVIII века за 104 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Искусственно образованную насыпь с двумя арочными пролетами под названием Большой каприз в Царском Селе (Санкт-Петербург) планируется реставрировать, направив на эти цели 103,6 млн рублей. Соответсвующий конкурс музей-заповедник "Царское Село" объявил на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по реставрации паркового сооружения "Большой каприз" Государственного музея-заповедника "Царское Село", начальная цена - 103,6 млн рублей", - говорится в документах закупки.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 1 ноября 2020 года. Исполнитель должен будет провести противоаварийные работы, реставрацию стен и сводов арок, беседки (цоколь, пол, стропильная система, плафон, колонны, лестницы, металлические элементы), фасадов сооружения, лестниц лабиринта, а также ремонт дорог с булыжным и набивным покрытием и озеленение территории.

Архитектурный замысел Большого каприза принадлежал архитектору Василию Неелову, который вместе с инженером Иваном Герардом возвел его в 1770-1774 годах. Сооружение представляет собой искусственно образованную насыпь с двумя арочными пролетами над дорогами. На вершине Большого каприза устроена Китайская беседка: восемь колонн розового мрамора поддерживают эффектно изогнутую "китайскую" кровлю.

В беседку ведут две лестницы, облицованные мрамором и известняком. Земляная насыпь с запада и востока оформлена вертикально установленными каменными глыбами пудостского камня в виде неприступного горного склона. Между блоками необработанного камня устроены лабиринты с лесенками, ведущими к вершине холма.

Музей-заповедник "Царское Село" включает дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков в составе Екатерининского парка с дворцом и павильонами, Александровского парка с дворцом и павильонами и Баболовского парка с дворцом. В Царском Селе сосредоточены лучшие образцы архитектуры барокко и классицизма, именно здесь появились первые в Санкт-Петербурге интерьеры, оформленные в стиле модерн.