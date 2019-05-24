Более 30 тыс. зрителей собрал первый день фестиваля фейерверков в Ессентуках

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 24 мая. /ТАСС/. Первый в Ессентуках международный фестиваль пиротехнического искусства PyroFivePeak открылся в пятницу, он собрал более 30 тыс. зрителей, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь собрались больше 30 тыс. человек", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии фестиваля.

Фестиваль PyroFivePeaks организован на территории аэродрома в Ессентуках, фестивальная площадка составляет около 35 га, где размещены фудкорты, сцена, сувенирные торговые точки, парковки для автомобилей. "Выступать будут восемь команд, две вне конкурса. Открыли мероприятие выступления команд из России. Отбор участников шел по принципу - самые лучшие команды России и самые лучшие команды мира", - рассказал журналистам представитель организаторов пиротехнической части фестиваля ООО "Пиротехнические технологии" Тимур Кирпач.

Организаторы ожидают приезда около 60 тыс. зрителей в течение трех дней фестиваля, для гостей организуют развлекательные мероприятия. К примеру, в пятницу зрители увидели шоу "Ночное свечение аэростатов" - пять аэростатов подсвечивались под ритм включаемой музыки. Вечерами на территории фестиваля свое мастерство будут демонстрировать команды-участницы.

По словам организаторов, одна из целей фестиваля - познакомить зрителей с искусством фейерверка, которое отличается от салютов. "Салют - это высотный фейерверк, чаще всего он происходит без музыки, просто набор вылетающих шаров разного цвета, с разным эффектом. Фейерверки состоят из двух частей, первый уровень низкий, это могут быть веера, световые пробежки, а задний план - мортиры с шарами разными калибра", - отметил Кирпач.

Конкурс команд

В фестивале пиротехнического искусства участвуют восемь команд из России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Испании, Китая. В первый день свои программы представили команды из России - одна из них выступила вне конкурсной программы в рамках церемонии открытия. Участниками второго дня станут коллективы из стран СНГ, в заключительный третий день запланированы выступления остальных иностранных участников.

Завершать программу будет еще одна команда, выступающая вне конкурса - из Испании. "Мы получили приглашение от организаторов, подготовили саундтрек и программу шоу, также были произведены специальные пиротехнические изделия для фестиваля. Будем использовать и классическую российскую музыку, учитывая театральную тему, и испанскую музыку, например "Кармен", чтобы представить здесь часть Испании. В программе планируем использовать 3-4 тыс. залпов", - рассказал журналистам руководитель команды из Испании Pyrotec Igual Хавьер Галан.

Каждая команда представит зрителям обязательную программу, которая будет сопровождаться вальсом Арама Хачатуряна, и произвольную, оценивать выступления будет профессиональное жюри. "Для жюри важна синхронность выполнения задуманных планов под музыку, раскрытие изделий, качество самих изделий и так далее. Тема фестиваля - театр, у каждой команды есть две минуты обязательной программы, далее - 10 минут произвольной программы", - пояснил Кирпач.

По данным организаторов, пиротехнические композиции будут видны не только в Ессентуках, но и в других городах Кавказских Минеральных Вод - высота верхних залпов будет достигать 150 м.

Фестиваль проходит в этом году впервые, он завершится 26 мая.