Ученые разработали нормативы для водоснабжения в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Ученые разработали СанПиН (санитарные правила и нормы) по водопотреблению и водоотведению в Арктической зоне РФ, сообщила в понедельник ТАСС директор НИИ Арктической медицины Северного государственного медуниверситета (СГМУ) Галина Дегтева.

"Это СанПиН по водопотреблению и водоотведению в Арктике, если кратко называть. Сейчас пользуются общим СанПиНом по всей территории России, а арктический нужен отдельно, потому что есть свои особенности. Он написан и обсуждается, [будет принят] где-то через год-два, после того, как пройдут все экспертизы", - сказала Дегтева в ходе Недели арктической науки в Архангельске.

Она пояснила, что новые нормативы будут регулировать выбор источника водозабора, обработку воды и водоотведение. "Там много аспектов: по загрязнениям, с каких поверхностей брать воду, как очищать и так далее. Надо учитывать, где есть многолетняя мерзлота, или, например, там, где есть нефть - там специфическая структура породы, надо делать специальную очистку. Где мерзлота и месторождения - там должны быть глубокие скважины, чтобы обезопасить [людей, который будет пить эту воду]", - отметила она.

По словам собеседницы агентства, сейчас в разработке находятся также санитарные нормы и правила по гигиеническим требованиям для вахтовых поселков в Арктике.

Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), проходит в Архангельске с 22 по 30 мая. Она учреждена Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC), проводится ежегодно в разных странах, в России проходит во второй раз. Неделя арктической науки - крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты.