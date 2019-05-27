В Нижегородской области планируют ввести в оборот 19 тыс. га неиспользуемых земель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Почти 20 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения планируется ввести в оборот в 2019 году в Нижегородской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Планируется ввести в оборот 19 тыс. га неиспользуемых земель, это почти на 1 тыс. га больше, чем в 2018 году. К сожалению, многие гектары пашни простаивают уже не один десяток лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель ввести их в оборот невозможно", - сказал Никитин.

Он отметил, что нижегородские аграрии смогут получить субсидии на покупку техники для расчистки неиспользованных сельхозземель.

"Мы понимаем, что предприятиям трудно самостоятельно покупать специальное оборудование для таких работ, поэтому я дал поручение включить в перечень субсидируемой за счет областного бюджета техники мульчеры (оборудование для измельчения древесины - прим. ТАСС). Помимо этого, региональный Минсельхоз начал подготовку новых программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие земли", - уточнил Никитин.

Программы субсидирования техники для обработки заброшенной пашни начнут работу с 2020 года, если их одобрит законодательное собрание Нижегородской области.