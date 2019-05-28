Беглов призвал увеличить объемы ремонта теплосетей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил необходимость увеличения объемов ремонта городских тепловых сетей. Об этом он заявил во вторник на заседании городского правительства.

"У нас где-то 200 км [сетей] в год делается ремонт. Нам нужно делать не менее 300 км", - сказал он.

Беглов также поручил главе профильного ведомства к сентябрю проработать вопросы оснащения ремонтных бригад и сократить нормативные сроки работ по устранению дефектов.

В свою очередь председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук уточнил, что количество дефектов на городских теплосетях за отопительный сезон 2018-2019 годов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым сезоном.

"Этот год, к сожалению, стал годом, в котором увеличилось количество дефектов на тепловых сетях. Общее увеличение составило по городу 11 [процентов]", - сказал Бондарчук.

Отопительный сезон 2018-2019 годов продолжался с конца сентября по середину мая. По словам председателя комиссии, число технологических нарушений за этот период составило около 5,4 тыс., годом ранее - около 4,9 тыс. "Несмотря на большое количество технологических нарушений, они устранялись в нормативные сроки", - отметил Бондарчук.

Он уточнил, что протяженность тепловых сетей города составляет 9 тыс. км, из них 2 тыс. км подлежит единовременной замене, так как срок их службы превысил 25 лет.