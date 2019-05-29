Привокзальную площадь благоустроят в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Привокзальную площадь моногорода Невинномысска благоустроят в Ставропольском крае в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На территории появятся фонтан и памятный знак, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Привокзальная площадь станет местом не только прибытия, отъезда и комфортного отдыха пассажиров, но и культурно-досуговым комплексом. На территории обустроят места для прогулок и зону ожидания пассажиров, установят фонтан, малые архитектурные формы, фотозоны, памятный знак - колокол, возвещавший о начале отправления эшелонов на фронт во время Великой Отечественной войны", - уточняется в сообщении.

Железнодорожный узел на станции "Невинномысской" является одним из крупнейших на Юге России. Сейчас территория возле вокзала представляет из себя обычную асфальтированную площадку с парковочной зоной. По данным администрации, общая площадь работ составит более одного гектара, на месте появятся клумбы, системы освещения, детские площадки.

"В прошлом году компания РЖД передала нам эту территорию, поэтому появилась возможность запланировать благоустройство. Работы уже начаты, идет подготовительный период, после проведения необходимых конкурсных процедур будет понятна общая стоимость проекта", - пояснили ТАСС в администрации.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В годы Великой Отечественной войны железнодорожная станция в Невинномысске принимала эшелоны с эвакуированными жителями прифронтовых территорий, через станцию следовали санитарные поезда.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.